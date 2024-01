Interdiction d’ importation de produits en Marbre et en céramique

Selon une note de l’Association des banques et des établissements financiers (Abef) algériens, les banques ne sont plus autorisées à domicilier les factures d’importation de produits en marbre et en céramique, sous leur forme finale. Cette note , datée de jeudi 18 janvier a été partagé sur les réseaux sociaux e La décision de ne plus importer ces produits a été prise par le ministère du Commerce, selon la note de l’Abef qui ne précise pas si tous les produits en céramique étaient concernés par l’interdiction. , y compris les tasses et les assiettes, ou uniquement ceux destinés au bâtiments.