INTERMAT 2024 : toute la filière de la construction mobilisée dans la course à la décarbonation

Le prochain INTERMAT, salon des équipements et technologies durables pour la construction, se tiendra du 24 au 27 avril 2024 à Paris Nord Villepinte. À un an de l’ouverture du salon, COMEXPOSIUM ainsi que les syndicats professionnels et co-organisteurs EVOLIS et SEIMAT, se réjouissent d’ores et déjà de la mobilisation de la filière de la construction, toute entière, pour cette nouvelle édition. Dans ce cadre, INTERMAT annonce l’organisation d’une table ronde exclusive, le 20 avril prochain, avec les principales organisations professionnelles du secteur.

La décarbonation : une forte ambition collective, une même vision d’avenir pour la filière de la construction

Événement incontournable pour l’ensemble de la filière de la construction, la nouvelle édition d’INTERMAT Paris, résolument renouvelée en termes d’offre et de format, sera marquée par la mobilisation des cinq principales organisations professionnelles : EVOLIS, le DLR, la Fédération Française du Bâtiment, la Fédération Nationale des Travaux Publics et le SEIMAT.

Une table ronde les réunissant se déroulera le 20 avril 2023 permettant aux cinq fédérations de présenter leur plan d’action visant à accélérer la transition énergétique des matériels et équipements des secteurs du bâtiment et des travaux publics.

Ce premier temps fort sera l’occasion de lancer le compte à rebours de l’édition 2024 et de refléter l’ambition de ses co-organisateurs de mobiliser tous les acteurs de la construction autour d’une même vision d’avenir pour bâtir une trajectoire collective de décarbonation dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone.

« Cette nouvelle édition d’INTERMAT, résolument renouvelée, porte l’ambition de rassembler autour d’une même vision d’avenir l’ensemble de la filière de la construction. Dans un contexte où le secteur occupe une place centrale dans la question des enjeux environnementaux, le salon INTERMAT se veut la vitrine, le lieu d’échanges et de valorisation des solutions en matière de décarbonation et de digitalisation du secteur ». Laurent Noël, Directeur Général de Division, Comexposium

« Je me réjouis de la forte mobilisation de l’ensemble de la filière pour cette nouvelle édition de rupture du salon. Les enjeux environnementaux auxquels doivent répondre nos professionnels sont nombreux et le rendez-vous d’INTERMAT ambitionne d’être la vitrine de l’excellence de la filière dans la course à la décarbonation et la digitalisation de l’efficience de ses solutions et technologies ». Jean-Claude Fayat, président d’EVOLIS

« L’ambition, la vision prospective et les actions doivent être pleinement collectives pour bâtir une trajectoire ambitieuse de décarbonation. C’est donc une grande fierté que de voir l’ensemble de la filière regroupant les majors mondiaux pleinement mobilisée pour cette nouvelle édition, qui permettra de témoigner des dernières avancées du marché pour répondre aux enjeux de la transformation bas carbone du secteur. » Pascal Guillemain, président du SEIMAT