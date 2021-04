L’ Algérie serait- elle prête à produire de l’ hydrogène vert ?

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a annoncé, mardi à Alger, la tenue le 19 avril en cours, d’une journée, le 19 avril, dédiée à l’hydrogène vert, réunissant tous les acteurs du secteur et qui verra la création du pôle hydrogène algérien.

Le ministre a qualifié cette journée de « très importante » vu qu’elle verra la création du « pôle hydrogène pour l’Algérie » en plus de la mise en place d’un plan hydrogène « comme tous les pays développés », a-t-il précisé. L hydrogène sera le gaz naturel de l’Algérie à partir de 2030, a-t-il affirmé tout en insistant sur l’impérative de commencer à concrétiser ce chantier « maintenant » mentionnant qu’il y avait une « révolution à entreprendre » et que « l’Algérie devra être en phase avec la réalité et ne plus être dépassée par les évènements ». Pour réaliser ce plan, le ministre a indiqué qu’il fallait se battre pour mobiliser des financements, sans perdre de temps, faisant part de l’intérêt de l’Europe pour l’hydrogène comme source d’énergie avançant des besoins de l’ordre de 80.000 GW en 2030. Pendant longtemps l Algérie a accompagné l’Europe avec le gaz naturel, maintenant nous allons l’accompagner avec l’hydrogène, a-t-il précisé.Pour rappel, le ministre rappelle que l’hydrogène connait de nombreuses utilisations et cite è les piles à combustible qui font marcher les véhicules ou encore ses utilisations dans la pétrochimie verte. Par ailleurs, à son tour le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (Cerefe) organise une conférence-débat le 28 avril sur le thème de « l’Hydrogène vert en Algérie et les perspectives d’un développement durable ». L’objectif assigné à cette conférence est d’initier un «débat national autour de l’hydrogène vert, dont le développement suscite actuellement un grand intérêt, étant considéré comme un point de passage vers une industrie respectueuse de l’environnement et sobre en carbone. Cette conférence, qui aura lieu au niveau du Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (Cerist) à Ben Aknoun, fait partie d’une série de rencontres-débats autour des enjeux stratégiques liés aux grandes mutations énergétiques.

