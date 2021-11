Lafarge présente au Batimatec sa solution d’isolation récompensée par le label Solar

L’innovation est un axe de développement très important pour Lafarge Algérie, pour accompagner les différents acteurs du bâtiment, avec comme objectif de les aider à construire plus vite, plus durablement qui présente au grand public au Salon Batimatec qui se tient depuis aujourd’hui dimanche 7 au 11 novembre à la Safex -Alger , sa nouvelle solution d’isolation développée et brevetée par le Holcim Innovation Center [ HIC ]produite dans l’usine CMA Meftah et récompensée par le label solar impulse efficient solution, précise le cimentier.

Véritable événement phare du secteur du bâtiment en Algérie et d’échange entre les professionnels des secteurs de la construction et des travaux publics, la 23ème édition du Salon Batimatec est l’occasion pour Lafarge Algérie de présenter sa solution innovante pour l’isolation thermique des bâtiments, au travers de la solution AIRIUM, l’unique solution Algérienne récompensée par le label « Solar impulse efficient solution »

Airium , puisque de ce produit dont il s’agit est une mousse minérale isolante qui permet d’améliorer drastiquement l’efficacité énergétique des bâtiments, du sol au plafond. Alors que plus de 30% de la déperdition thermique d’une maison se fait par le toit et que les pics de chaleur sont de plus en plus nombreux, la rénovation de l’isolation des maisons devient urgente pour assurer le confort de vivre et l’éco-efficacité du bâti. En plus de conserver la chaleur en hiver comme la plupart des isolants, AIRIUM préserve également la fraîcheur des bâtiments en été.

Ses performances selon sa fiche technique, permet de répondre tant aux besoins de rénovation énergétiques des logements (maisons individuelles et logement collectifs) qu’aux bâtiments non résidentiels. Par ailleurs, il est fait mention que le développement d’Airium s’inscrit dans le cadre des engagements du Plan 2030 du « Groupe suisse Holcim » , comme tient à se démarquer le cimentier dans tous ses derniers communiqués, a pour objectif de réaliser un tiers de son chiffre d’affaires à partir de produits et solutions plus respectueuses de l’environnement. Holcim est mobilisé sur les problématiques d’économies d’énergie et d’accès à des solutions constructives saines et durables pour les habitants. Le groupe réitère ses engagements, même à travers ses filiales en Algérie à respecter l’empreinte carbone, selon Zine Eddine ABIB, directeur commercial de Lafarge Algérie qui déclare en substance:« Cette solution nous permettra aussi de contribuer à la réduction de la facture énergétique et augmenter ainsi les revenus extérieurs car une énergie économisée est une énergie exportée pour l’Algérie ».