Lancement d’une solution de gestion de câble pour les pelles électriques

À l’occasion du salon Bauma 2022, qui se tient à Munich, en Allemagne, du 24 au 30octobre 2022, Liebherr Mining dévoile les dernières évolutions de sa gamme en s’appuyant sur les annonces lors de la MINExpo 2021 à Las Vegas. Liebherr Mining y avait présenté en avant-première son portefeuille de produits technologiques ainsi que son programme zéro émission.

Liebherr a plus de 30 ans d’expérience dans les pelles électriques et a récemment présenté l’option enrouleur de câble pour toute la gamme de pelles minières de la R 9150 à la R 9800 en configurations rétro et chouleur. L’enrouleur de câble permet une gestion optimale du câble électrique pendant le fonctionnement de la machine et offre une meilleure mobilité de celle-ci. Il optimise également la sécurité et réduit le nombre de personnes nécessaires à la manutention du câble. L’enrouleur de câble est une solution automatisée, à entraînement hydraulique, avec une portée allant jusqu’à 300 m. L’installation robuste dans la structure du châssis est conçue de manière à ne pas réduire la garde au sol de la pelle.