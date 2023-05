Le marbre et l’art, une histoire italienne à découvrir à l’Exposition « Marmo – carving the future” au Palais de la Culture Moufidi Zakaria

En marge de La 25ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2023) qui se tiendra du 7 au 11 mai au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, la mission économique de l’Ambassade d’Italie en Algérie organise une Exposition intitulée “Marmo – carving the future” , qui aura lieu au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à partir du mardi 9 mai 2023.

L’exposition “Marmo – carving the future” est itinérante et va être accueillie dans les plus grandes capitales du monde. Elle aura à charge de raconter aux visiteurs une vision globale des processus, outils, espaces et temps nécessaires à la réalisation d’œuvres d’art et d’objets contemporains en marbre. Elle présentera aussi une exposition multimédia où les œuvres d’art des maîtres sculpteurs tels que Michelangelo, Bernini et Canova, ainsi que les manufacturés des objets contemporains tels que les sculptures, les meubles, l’architecture, le revêtement, etc., réalisés avec les machines et les technologies des entreprises italiennes. Cette exposition unique en son genre offrira un spectacle visuel et sonore inédit, mêlant tradition et modernité.