Le Ministre de l’Energie et des Mines procédera à l’ouverture de la 10eme édition du NAPEC 2021

Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, procédera, lundi 08 novembre 2021 au Centre des Conventions « Mohamed Benahmed » d’Oran, à l’ouverture de la 10eme édition du NAPEC 2021 (North Africa Petroleum Exhibition & Conference),annonce le ministère, sur sa page facebook.

Le Napec, pour rappel, est le plus grand salon professionnel international des secteurs de l’Energie et des hydrocarbures à l’échelle méditerranéenne et africaine.

Il couvrira dans sa 10e édition , les tendances stratégiques et les approches techniques et évoquera les principaux défis et opportunités du secteur énergétique.

Près de 650 exposants représentant 40 pays, des conférences seront programmées au profit des participants, traiteront notamment de « l’énergie en Afrique du Nord : ressources, défis et opportunités » , « de la position du gaz algérien sur le marché mondial et local », « des opportunités et défis majeurs pour l’avenir du secteur intermédiaire et aval en Algérie », ainsi que le « développement régional et avenir de l’industrie du GNL et la commercialisation du gaz ».