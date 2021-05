Les expertes de Rystad Energy répondront aux avantages et inconvénients de la transition aux énergies renouvelabes des sociétés gazière et pétrolière

Rystad Energy EMEA organise un webinaire regional pour la transition des entreprises des secteurs pétrolier et gazier aux énergies renouvelables, le 26 mai 2021.

Des experts, comme Olga Savenkova, analyste recherche en amont, Lein Mann Hansen, recherche du Service de l’ énergie Analyste et Sushma Jagannath, analyste de recherche Renewables vont partager des idées sur les choix pour les compagnies pétrolières et gazières et leur transition énergétique,de nombreuses questions auxquelles elles vont tenter de répondre leur de ce webinaireà savoir , comment les sociétés pétrolières et gazières réagissent-elles à la transition énergétique?, Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque stratégie de transition énergétique?, Un regard plus attentif sur le portefeuille d’énergies renouvelables d’E & P Majors: quels, qui, quand et où avantages et inconvénients de chaque stratégie de transition énergétique?Quelles sont les évolutions des fournisseurs dans la transition énergétique et qu’y a-t-il à saisir dans l’espace de service émergent? ce webinaire gratuit dure 45 minutes et comprendra du temps pour les questions et réponses selon le communiqué deRystad Energy.