Logistcal 2021 : Lafarge Holcim signe un accord avec Serport pour l’installation de son sheaploader à Djendjen

À l’occasion de la 5ème édition du Salon International du Transport et de la Logistique [LOGISTICAL-2021], Lafarge Algérie et le port de Djendjen ont organisé une cérémonie officielle de signature d’accord pour l’installation et l’exploitation du premier chargeur de navire en Algérie.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur Aissa BEKKAI – Ministre des Transports, Le professeur Kamel REZIG – Ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Monsieur Samir GHERBI – Président du Conseil d’Administration de lafarge Logistique Algérie, Monsieur Hafid AOUCHICHE – Directeur des exportations chez Lafarge Algérie, Monsieur Abdenour Souakri – Président du conseil de surveillance de Cilas et Monsieur Abdeslem BOUAB – Président Directeur Général du Port de Djendjen, ainsi qu’une importante délégation. Cet équipement, d’une capacité nominale de chargement de 750 Tonnes/Heure, sera installé au niveau de port de Djendjen et mis à disposition à tous les opérateurs économiques activant dans la production et l’exportation du Clinker. La disponibilité de ce type d’installation au niveau du port permettra à Lafarge Algérie et les autres opérateurs d’ augmenter la cadence de chargement des navires et éviter ainsi les surcouts d’immobilisations (surestries, d’optimisation de l’exploitation des quai, de préserver la qualité du produit, qui se déprécie au contact de l’eau de préserver , de l’environnement en évitant les déperditions du produit et émanation de poussières ainsi que les plans d’eau.

Additionné au partenariat déjà en place avec la filiale Rail Logistique de la SNTF, avec la réalisation de la première plateforme logistique dédiée à l’exportation du clinker. La mise en exploitation de ce chargeur de navire [Shiploader] constituera une importante étape dans l’industrialisation de la logistique export de clinker, en permettant à l’Algérie d’exporter plus de 10 Millions de tonnes de clinker, la plaçant ainsi comme acteur majeur du marché méditerranéen et africain.

A travers ces investissements, Lafarge Algérie confirme son ambition d’accélérer son programme d’exportation, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie dictée par les hautes autorités du pays consistant à assurer des débouchés commerciaux aux produits nationaux, et à la diversification des revenus extérieurs hors hydrocarbure.