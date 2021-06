Manitowoc lance une nouvelle cabine porteur conforme aux exigence du crash test européen

Manitowoc lance une nouvelle cabine porteur pour ses grues tout-terrain Grove à quatre et cinq essieux, d’une capacité de levage maximale de 150 tonnes.

Manitowoc a lancé en décembre 2020 une nouvelle cabine porteur pour les grues tout-terrain Grove à 3 essieux. Suite au succès rencontré par cette nouvelle génération de cabine sur les modèles GMK3050-3, GMK3060-2 et GMK3060L-1, celle-ci est maintenant proposée sur plusieurs grues GMK à 4 et 5 essieux offrant une capacité de levage maximale de 150 t. La nouvelle cabine est disponible sur les modèles de grues tout-terrain Grove GMK4090-1, GMK4100L-2, GMK5150-1 et GMK5150L-1.

Cette nouvelle cabine porteur se distingue par son esthétique moderne. Elle répond aux dernières exigences des crash tests européens et est homologuée ECE R29-3. Les opérateurs de grue bénéficient ainsi d’une cabine plus spacieuse, sans que les dimensions globales compactes des grues tout-terrain ne s’en trouvent modifiées. Avec ses 2,55 m de large, cette cabine Manitowoc offre de nombreuses fonctionnalités à l’intérieur. Des compartiments pratiques dans le tableau de bord, entre les sièges et intégrés dans les portes du véhicule offrent un espace suffisant pour ranger des objets et des documents, même au format A4. Un espace de rangement supplémentaire se trouve entre le siège du conducteur et celui du passager.

L’intérieur de la cabine porteur est également équipé de porte-gobelets et de prises USB permettant de recharger les téléphones portables et autres appareils électroniques. Un siège conducteur ergonomique avec une suspension pneumatique, des accoudoirs et un chauffage sont fournis de série.

« Le prototype de la nouvelle génération des cabines porteurs Grove « cab2020 » a été présenté pour la première fois lors du salon bauma 2019 alors que le produit était encore en cours de conception.

Le Crane Control System (ou CCS –, système de commande de grue) peut être facilement actionné en position assise et a été intégré à l’ergonomie générale de la cabine. Son interface intuitive facilite grandement le travail de l’opérateur, les paramètres les plus fréquemment utilisés, comme la hauteur de châssis et le verrouillage des essieux, qui sont réglables via le CCS. Différents modes de conduite peuvent aussi être choisis en cours de trajet via l’écran CCS. Étant donné que tous les écrans CCS présentent la même interface et le même mode de navigation dans la gamme toute entière des modèles GMK, cela facilite le passage des opérateurs d’une grue tout-terrain Grove à une autre.