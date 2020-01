Manitowoc lancera six nouvelles grues au CONEXPO 2020

Les grues au salon tandis que plusieurs autres modèles feront leurs débuts en Amérique du Nord. Au total, 10 grues seront exposées. Les nouvelles grues proviendront des gammes Manitowoc, Grove, Potain et National Crane.

Manitowoc Cranes retournera à CONEXPO en 2020 pour dévoiler six nouvelles grues sur le marché du levage. En plus de cela, quatre autres modèles de grues qui ont été introduits en 2018 et 2019 seront également exposés sur le stand de l’entreprise, dont plusieurs feront leurs débuts en Amérique du Nord.

Le grand nombre de nouvelles grues lancées lors du salon reflète le cycle de développement de produits amélioré de Manitowoc dans le cadre de The Manitowoc Way . Il y a moins d’un an, Manitowoc a lancé six nouvelles grues au salon bauma 2019, et la société atteint ce nombre impressionnant au CONEXPO. Les six nouveaux modèles proviendront des gammes Manitowoc, Potain, Grove et National Crane, couvrant un large éventail de besoins de l’industrie du levage

Manitowoc établit la norme en matière d’innovation de levage

IL s’engage à fournir la gamme de solutions de levage la plus innovante, la plus avancée et la plus complète avec des produits qui ont longtemps établi la norme d’excellence dans le monde entier: grues télescopiques mobiles Grove, grues sur chenilles à flèche treillis Manitowoc, grues à tour Potain, camions-grues National Crane et Shuttlelift industrial grues. En plus de nos gammes de produits exceptionnelles, Manitowoc offre des services d’assistance exceptionnels par le biais de Manitowoc Crane Care. Plus le communiqué annonce la gamme qui fera le show sur le plus grand salon des engins au monde, à noter, les GRT9165 , le tout terrain GMK5250XL-1, les camions TMS 500-2, les grues sur chenille, GHC140, LES HUP M28-22 dans la gamme Potain, etc .