Marché : les cimentiers se livrent une guerre des prix qui lamine la marge des distributeurs

Présents en force, sur le salon des matériaux de construction et travaux publics Batimatec qui se déroule du 7 au 11 novembre 2021 à Alger, les trois principaux cimentiers du marché notamment Gica, Holcim et Biskria, a chacun orchestré sa communication selon sa résilience à la crise Covid et du btp , sa taille , et ses derniers développements en produits et offres commerciales .

Sur ce dernier point , selon un des commerciaux postés sur le stand de Biskria, le marché du ciment qui constitue dans l’enveloppe de la construction du Bâtiment que 3% est entrain de vivre une rude concurrence des prix de plus en plus tiré vers le bas sur le marché de la construction qui a connu un recul en Algérie. De ce fait tous se tournent vers l’exportations en guise de combler le déficit ou manque à gagner sur le marché algérien.

Au niveau prix notre interlocuteur qui précise que la marge du distributeur est réduite en portion congrue et a étayé, qu’un semi-remorque de 20 tonnes est proposé à 150 000 dinars et ne tire bénéfice que de 4000 Dinars.

Malgré la hausse des coût de transport et fret et les capacités actuelle de chargement portuaire, le salut est venu des exportations , qui ont sauvé le surplus de production dans un marché algérien en berne . Le prix e la tonne du ciment a connu un rebondissement en 2021 à l’international par rapport à 2020 , année ou le cimentier était obligé d’honorer ses commandes vers ses clients internationaux. Si la rentabilité n’était pas au rendez-vous en 2020, 2021 s’annonce meilleur selon le même commercial opérant en région centre et Est.

Comme pour Gica et Holcim, Biskria est en phase d’atteindre le 1 million de tonne de ciment et clincker exportés en 2021 incluant , les prochaines livraisons prévues au mois de décembre, conclu notre interlocuteur, qui nous annonce , une exclusivité à savoir le lancement prochain de Biskira, d’une ligne de production de ciment blanc, dédié à l’industrie des carreaux et autres industries de fabrication de matériaux de constructions.