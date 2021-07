MINI PELLES 2,7 À 3,5 T : Caterpillar introduit de nouvelle fonctionnalité sur les gammes Afrique et Moyen Orient

Dans un récent communiqué le constructeur américain Caterpillar annonce la standardisation de certaines fonctionnalités dans ces nouvelles minipelles hydrauliques Cat® 302.7 CR, 303 CR et 303.5 CR de 2,7 à 3,5, voire 10t. En effet, les nouvelles venues sont élaborés sur la plate-forme de nouvelle génération qui procure une expérience de conduite cohérente ou chaque nouveau modèle est doté d’une direction assistée exclusive, d’un régulateur de vitesse, de commandes réglables par le conducteur et d’un toit ou d’une cabine inclinable, entre autres équipements standard.

En plus de cela, les améliorations apportées à la conception des nouvelles 302.7 CR, 303 CR et 303.5 DCR promet selon le dit document jusqu’à 10 % de performances supplémentaires en matière de déplacement et de creusement de tranchées. Les mises à niveau du circuit hydraulique améliorent les performances de levage et les temps de cycle, tandis que les réglages personnalisables de l’utilisateur améliorent l’efficacité.

Le moteur à turbocompresseur C1.1 Turbo Cat équipe les modèles 302.7 CR et 303 CR, tandis que le C1.7 Cat constitue le groupe motopropulseur du 303.5 CR. Les deux moteurs sont conformes aux normes d’émissions européennes Stage V et offrent une puissance nette de 17,6 kW. Proposés de série, le ralenti automatique et l’arrêt automatique du moteur permettent d’économiser du carburant sur le site pour rendre l’exploitation plus économique.

Ces minipelles hydrauliques de nouvelle génération présentent un rayon d’encombrement compact qui réduit le porte-à-faux lors des travaux latéraux, ce qui permet d’optimiser les performances des machines dans les espaces confinés. Les largeurs fixes du train de roulement des 302.7 CR, 303 CR et 303.5 CR (de 1 500, 1 550 et 1 780 mm, respectivement) offrent le bon équilibre entre accessibilité au chantier et stabilité pour les performances de levage. La 302.7 DCR propose un train de roulement extensible en option permettant à l’utilisateur de rétracter hydrauliquement la largeur des chenilles à 1 355 mm pour s’adapter aux espaces confinés, puis de l’étendre à 1 780 mm pour une meilleure stabilité de creusement et de levage.

Les ensembles de contrepoids interchangeables permettent aux clients d’adapter le poids de la machine aux exigences du chantier, offrant un parfait compromis entre faible pression au sol et performances de levage. L’option de contrepoids « light » ajoute 100 kg au poids de la machine, tandis que l’option « extra » ajoute 250 kg.

Les trois modèles de nouvelle génération offrent des configurations à bras standard et à bras long pour accroître la polyvalence de la machine. Les profondeurs de creusement standard vont de 2 450 à 2 810 mm, tandis que la configuration à bras long permet aux machines d’atteindre des profondeurs de 2 650 à 3 110 mm. La lame de refoulement de série augmente davantage la flexibilité de la machine pour les travaux de remblayage et de nivellement. Elle offre une grande capacité de déplacement au-dessus et au-dessous du niveau du sol et dispose d’une fonction de position libre standard pour un nettoyage facile. Une lame d’angle en option sur la 303.5 CR offre une plus grande flexibilité dans les applications de remblayage pour une productivité accrue.

Le circuit hydraulique efficace à détection de charge avec pompe à cylindrée variable fournit un débit d’huile atteignant 100 L/min tout en économisant du carburant. Des pressions de décharge principales élevées, associées aux débits, génèrent la capacité hydraulique nécessaire pour des forces de creusement et de levage élevées et une utilisation plus efficace d’une gamme d’équipements. Complété par des lignes à débranchement rapide, le système auxiliaire standard offre le choix d’un débit unidirectionnel, bidirectionnel ou continu.

Option de confort

Les nouvelles 302.7 CR, 303 CR et 303.5 CR offrent des options de sécurité améliorées pour la machine, avec un code d’accès et une clé Bluetooth®. Doté d’un écran tactile avancé, le grand écran de nouvelle génération permet de contrôler intuitivement les fonctions de la machine et de surveiller facilement les paramètres de fonctionnement essentiels, tels que le niveau de carburant, la température du liquide de refroidissement et les enregistrements d’entretien.

Le système de direction de bras Cat, une exclusivité dans le secteur, simplifie la commande de la machine et, par simple pression sur un bouton, le conducteur passe des commandes de direction classiques à levier/pédale à une commande par manipulateur facile à utiliser. Deux plages de déplacement avec des vitesses atteignant 4,5 km/h facilitent les déplacements sur le chantier, et le régulateur de vitesse de série minimise l’interaction du conducteur lors des déplacements sur de longues distances entre les lieux de travail.

Uniques dans leurs catégories respectives, ces pelles de nouvelle génération offrent le choix entre un toit ou une cabine fermée. La cabine étanche et pressurisée offre un environnement propre et silencieux à l’utilisateur et peut être équipée du chauffage et/ou de la climatisation pour assurer un contrôle de la température par tous les temps. La cabine est dotée d’une vitre avant qui coulisse verticalement pour être rangée en hauteur. Les grandes surfaces vitrées et le toit plein-ciel de la cabine offrent une visibilité panoramique.