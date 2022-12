Mise en service de la ligne Tissemsilt-Boughezoul-M’sila

La nouvelle ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M’sila, d’une longueur de 290 km, impulsera sans nul doute, le développement socio-économique de la région, selon des échos recueillis dimanche par l’APS, à la veille de sa mise en exploitation.

La nouvelle ligne ferroviaire reliant les villes de M’sila à Boughzoul, dans la wilaya de Médéa et à Tissemsilt, compte ainsi les gares d’Aïn Lahdjel, de Bouti Sayeh (M’sila) et de Birine (Djelfa). Elle est réalisée selon les normes modernes, permettant d’assurer une vitesse de 160 km/heure, avec une signalisation de dernière génération. Selon la direction des Transports de la wilaya de M’sila, cette nouvelle ligne mettra donc fin à l’enclavement de ces régions déshéritées et renforcera la liaison entre l’Est et l’Ouest du pays par les Hauts plateaux, depuis Tébessa à l’Est jusqu’à Moulay Slissen, Sidi Belabbès à l’Ouest.

Pour rappel , le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a annoncé, le mercredi 30 novembre à l’issue de la réunion du Gouvernement tenue au siège de la wilaya de Tissemsilt, l’affectation d’une enveloppe de 100 milliards de DA pour la réalisation de près de 90 projets de développement dans le cadre de la concrétisation du programme de développement complémentaire de la wilaya de Tissemsilt. 17 secteurs vont bénéficier d’enveloppes financières tels que le tourisme, l’agriculture et le développement rural, la culture, l’enseignement supérieur, l’éducation et l’intérieur, l’environnement , les énergies renouvelables ainsi que celui l’énergie et les mines.