Mobilité urbaine : le tramway de Mostaghanem inauguré permettra le déplacement de 10 000 passagers par jour

Mostaghanem, 7ème ville d’Algérie équipée d’un tramway Citadi pourra désormais transporter quotidiennement plus de 10 000 passagers grâce à l’inauguration de deux lignes sur un tracé de 14 km desservant 24 stations a annoncé dans un communiqué Alstom .

Pour rappel, le contrat de réalisation projet du tramway de Mostaganem a été attribué par l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) aux entreprises Alstom et Cosider. Alstom s’est chargé de la fourniture du système intégral, des systèmes de télécommunication et de signalisation ainsi que de la billettique, des sous-stations et des équipements de dépôt. Les rames de tramways ont été fournies par sa Joint-Venture CITAL. Le groupement Cosider (Travaux Publics / Ouvrages d’Art) s’est chargé de la partie relative au génie civil, du système de voie ferrée, de la caténaire et de la signalisation lumineuse de trafic.

Le tramway de Mostaghanem offre deux lignes qui relient les différents quartiers de la ville et qui permettent aux étudiants d’accéder aux différents campus universitaires ainsi qu’un accès rapide au centre-ville et aux différentes gares.

Alstom rappelle qu’elle est présent en Algérie depuis plus 30 ans via sa filiale Alstom Algérie et la JV Cital (51% partenaires algériens/49% Alstom) qui emploient environ 670 personnes, et qu’elle a réalisé de nombreuses infrastructures de transport dans le pays telles que le tramway d’Alger, de Constantine, d’Oran, d’Ouargla et Sétif. Alstom a également fourni 17 trains régionaux Coradia aux chemins de fer (SNTF), électrifié la ligne de la banlieue d’Alger et mené divers projets de signalisation