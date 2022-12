Nettoyage des panneaux solaires sans eau et et sans contact avec la surface :APELEC a déposé un brevet d’invention à l’INAPI

Un groupe de chercheurs du Laboratoire Apelec de la faculté de génie électrique de l’Université de Sidi-Bel-Abbès vient de mettre en place une nouvelle technique de nettoyage des panneaux solaires sans eau et sans contact avec la surface. APELEC a déposé un brevet à l’INAPI (Institut algérien de la propriété intellectuelle) avec extension à l’international (dépôt en PCT). Ce brevet qui constitue une première pour un laboratoire algérien, a été breveté sous l’intitulé « Dispositif de refroidissement du panneau solaire et d’auto-nettoyage du vent électrique » soumis par Tilmatin Ammar, Qudoos Nozha, Yan Allah Khalifa et Yassin Balbna.