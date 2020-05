Nouvelle date du Salon Batimatec : Du 22 au 26 novembre 2020

Prévu pour le mois de Mars dernier et reporté, comme plusieurs grands évènements, pouvant regroupé plus de 1000 personnes pour cause de la crise pandémique du Covid-19, le Batimatec, le plus grand salon du Btp de la région, selon son organisateur se tiendrait du 22 au au 26 novembre. Une date qui coincide avec celle du salon des travaux publics . deux salons complémentaires, mais aussi concurrents.

Du même organisateur, le salon Alger industrie est maintenu et se tiendra du 10 au 13 octobre 2020. Un challenge à relever dans un contexte de double crise sanitaire et économique. A défaut du nombre requit d’exposants pour assurer leurs tenue en 2020 et de l’évolution et la maitrise de la pandémie, l ‘organisateur sera probablement obligé de les reporter à 2021 dont l’optique de passer de salon annuel au biennal. Comme ce fut le cas pour Automecanicha , Equip auto qui ont préférer faire

l’impasse sur l’année 2020 .