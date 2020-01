Plus d’une dizaine de show en live chez MBcrusher : De World of Concrete à Bauma, 2020 promet d’être riche en événement

L’année 2020 s’annonce en show chez le fabricant italien MB Crusher, qui compte faire périple de chantier de démonstration de ses machines dédié au carrière et au recyclage sur site. Un voyage qui passera par les principaux Salons internationaux du secteur de la construction et du terrassement, qui se dérouleront durant toute l’année, ou il est question de faire voir à l’oeuvre le made in Italy nous annonce le constructeur dès ce début d’année. Au regard de sa participation sur l’ensemble des évènement dans différent pays, MB Crusher le spécialiste des cribles et concasseurs ne compte rater aucun.

Le périple prendra comme point de départ au États-Unis d’Amérique, Las Vegas, pour le World of Concrete (du 4 au 7 février 2020) . Le deuxième arrêt se fera en février, du 26 au 28, où des godets de concasseurs et des cribleurs MB seront exposés à Aquibat 2020, en France. Toujours en février, vendredi 28 février, MB Crusher sera présent à la Fachtagung Abbruch 2020, une conférence consacrée au thème de la démolition organisée à Berlin. Pour ensuite revenir à Las Vegas pour le troisième événement de l’année, l’un des plus importants aux États-Unis pour le secteur de la construction, avec des solutions technologiques pour le terrassement, l’asphalte, les granulats, le béton, le levage, l’exploitation minière, les services publics et bien plus encore . Au CONEXPO-CON / AGG 2020 – du 10 au 14 mars – MB Crusher mettra en place un terrain d’essai sur le stand Silver Lots 1 & 2 – S5003 et un stand intérieur dans le hall central 3-5 nr. C31913. Ensuite il s’envolera vers Vérone, en Italie, pour la quatrième étape de la tournée: du 21 au 25 mars, l’équipement MB Crusher sera vu en direct à Samoter 2020 dans deux zones. Un intérieur et un espace démo de 400 m2. Le salon international triennal dédié au monde des engins de chantier représente le rendez-vous le plus important en Italie pour un secteur qui, selon les dernières données disponibles de l’observatoire SaMoTer-Prometeia, a dépassé 2,4 milliards d’euros d’exportations au cours des 11 premiers mois de 2017. La Cinquième étape est prévue à Saragosse, en Espagne, à l’occasion de Smopyc 2020, le Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería: du 1er au 4 avril, stand C-D 1/10. Fin avril, les 24 et 25, la sixième étape aura lieu à Scotland 2020, tandis qu’en mai, du 4 au 8, les produits MB seront exposés au salon IFAT 2020 en Allemagne (stand B4.445) et du 26 au 29 au Bauma CTT en Russie (stand F-2/17)