Préparation enrobés à froid : Wirtgen annonce les performances de la nouvelle KM240i

Avec cette technologie de recyclage à froid Wirtgen assure de maximiser non seulement la durabilité, mais offre également un énorme potentiel d’économies en plus de préserver les ressources naturelles: 100% du matériel existant est réutilisé, 100% moins de déchets, 90% moins de matériel transporté sur le chantier, 90% de ressources utilisées en moins, 50% moins de liants utilisés et de plus une préparation du mélange plus rapide grâce à un dosage optimisé des silos ou des camions-citernes alimentent l’usine de mélange de recyclage à froid en liants tels que le bitume chaud, l’émulsion de bitume et le ciment. Le dosage précis des matériaux d’entrée et des liants, dont le rapport est déterminé à l’avance par des tests préliminaires au laboratoire de construction routière, est contrôlé par un système de contrôle à microprocesseur éprouvé. Idéalement, le KMA 240 (i) charge ensuite le nouveau mélange de matériaux de construction homogène directement sur les camions ou le dépose en continu sur une pile de stockage.