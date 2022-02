Productivité pétrolière : Puits plus long et plus large pour plus de rendement

Selon une récente étude du cabinet Rystad Energy la productivité moyenne des nouveaux puits dans le bassin permien devrait atteindre un niveau record en 2022, dépassant les 1 000 barils d’équivalent pétrole par jour (boepd) en raison d’une augmentation de la longueur latérale des puits. Les nouveaux puits devraient franchir le seuil de 1 000 boepd en 2022 pour la première fois, passant des 974 boepd atteints en 2021. Les niveaux de production quotidiens moyens ont régulièrement augmenté depuis 2010, étroitement alignés sur la longueur horizontale du puits, qui devrait atteindre 9 500 pieds en 2022.

Le total des images latérales achevées des puits dans le Permien devrait atteindre un niveau record de 50 millions de pieds en 2022, battant le total de 45,8 millions de pieds de 2021 et dépassant les niveaux pré-Covid-19 de 47,5 millions de pieds observés en 2019. En 2020, les images latérales totales dans le bassin ont chuté en raison de la pandémie et de la réduction de l’activité, atteignant seulement 32,5 millions de pieds en 2020.

Les opérateurs n’ont commencé à utiliser des puits ultra-longs, jusqu’à trois miles de long, dans le Permien qu’en 2014, mais leur popularité a rapidement augmenté. Leur part de marché a explosé ces dernières années, ne représentant que 4 % des achèvements en 2017 contre 18 % en 2021. Cependant, si l’on considère le total des images latérales achevées en 2021, ces puits représentaient jusqu’à 23 % des achèvements.

La longueur moyenne des puits horizontaux dans le Permien est passée à 9 300 pieds en 2021, contre 9 000 en 2020, contrairement à la tendance générale des longueurs moyennes des puits de schiste aux États-Unis, qui sont restées relativement stagnantes. Cette augmentation signale une tendance croissante des opérateurs à privilégier les puits plus longs dans un souci d’augmentation de la productivité.

« Le Permien entre maintenant dans une ère latérale de trois milles. Ces longs puits étaient considérés comme inférieurs en raison de leurs coûts de recherche et de développement élevés dans certaines zones plus profondes il y a quelques années à peine, mais les équipements et les méthodes de complétion modernes permettent aux puits à portée étendue de s’étendre à l’ensemble du bassin », explique Artem Abramov, responsable de la recherche sur les schistes. Chez Rystad Energy.

La longueur perforée de la section horizontale d’un puits a toujours été considérée comme un facteur essentiel de la productivité et des coûts du puits. Lorsque le développement non conventionnel a commencé, les longueurs de puits horizontaux étaient courtes, la plupart étant inférieures à 5 500 pieds, soit l’équivalent d’environ un mile. À mesure que la technologie et les capacités mécaniques ont progressé, la longueur des puits a augmenté, ce qui a permis aux nouveaux puits d’être plus productifs. La productivité des puits est mesurée au cours des 180 premiers jours après qu’un puits a commencé à produire du pétrole en raison de la nature prépondérante de la production de pétrole non conventionnel.

Les images latérales des puits individuels se sont étendues à mesure que les opérateurs augmentent l’efficacité et augmentent la production. Des puits ultra-longs – généralement entre 2,5 et 3 miles de long – ont été largement testés dans presque tous les bassins américains entre 2016 et 2018, mais ces longueurs devenant la norme dans l’industrie semblaient peu probables.

Cependant, il est peut-être trop tôt pour considérer l’augmentation des liaisons latérales ultra-longues comme une tendance à l’échelle de l’industrie dans le Permien. Certains opérateurs clés contribuent à ce segment avec un poids disproportionné par rapport à leur nombre total d’achèvements. Par exemple, le plus grand opérateur du Permien, Pioneer Natural Resources, a représenté 12,6 % des complétions horizontales du bassin en 2020-2021 – y compris les puits initialement complétés par DoublePoint Energy, Parsley Energy et Jagged Peak Energy. Pourtant, Pioneer représentait jusqu’à 18,6 % des achèvements avec une longueur perforée supérieure à 12 500′.