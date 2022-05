Salon Batimatec 2022 : pas moins de 750 exposants participeront à la 24éme édition

Pas moins de 750 exposants nationaux et internationaux prendront part à la 24ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics « Batimatec2022″ qui se tiendra à partir de demain dimanche au Palais des expositions (Les Pins maritimes) à Alger, selon les organisateurs.

« Cet événement phare du secteur des travaux publics et du bâtiment réunira cette année 500 exposants nationaux et 250 exposants internationaux originaires d’une quinzaine de pays », a précisé dans un communiqué Batimatec Expo qui organise ce salon avec la Société algérienne des foires et exportations (Safex).

Batimatec 2020, qui se tiendra, sous le haut patronage du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville, jusqu’au 19 mai, représente pratiquement tous les segments de la construction, sur une superficie d’environ 25.000 m2, et devrait accueillir quelques 200.000 visiteurs, selon la même source.

Il s’agit pour les professionnels nationaux et étrangers « d’une belle opportunité pour mettre en avant leur savoir-faire, leurs nouveaux produits et procédés, et nouer de nouvelles relations d’affaires », soulignent les organisateurs.

Dans le cadre de cette 24ème édition, les organisateurs prévoient un riche programme d’animations autour de diverses thématiques, dont des conférences assurées par des experts, en plus d’ateliers pratiques d’initiation aux techniques modernes de construction.

Le programme comprend notamment une « importante » conférence sur « la thermique du bâtiment », assurée par un panel constitué d’experts du ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la ville, l’Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC) et le Centre national d’études et recherches intégrées du bâtiment (Cnerib).

En outre, des ateliers d’animations et de démonstrations, et de sensibilisation seront organisés quotidiennement au profit du grand public et des professionnels, au niveau des différents stands des exposants, selon la même source.

Un espace dédié spécialement à la sensibilisation des professionnels du bâtiment aux problèmes de l’accessibilité des personnes en situation de handicap est prévu également sur le stand HandiAccess situé au niveau de l’exposition en plein air.

En marge de cet évènement, les organisateurs prévoient la tenue de la 11ème édition du concours des jeunes architectes « La charrette d’Or », une manifestation qui représente une « bonne opportunité pour les étudiants et jeunes professionnels de faire valoir leur savoir-faire et démontrer leurs compétences et leur esprit d’innovation dans un domaine en perpétuelle évolution ».

Cette 11ème édition, sponsorisé par le groupe public GICA, sera axé sur la thématique : « Soixantenaire de la liberté, Architecture, Urbanisme et mémoire ».

Il s’agira pour les candidats finalistes de présenter trois projets qui seront soumis à délibération des membres du jury en vue de la remise des trophées et médailles pour les lauréats.

L’édition 2021 du salon Batimatec avait drainé près de 250.000 visiteurs, et a vu la participation de 590 exposants (413 sociétés nationales et 177 sociétés étrangères originaires de 11 pays), rappellent les organisateurs.