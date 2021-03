Six nouvelles grues tout-terrain Grove ont rejoint la flotte de J & D Pierce

L’entrepreneur écossais en charpente métallique J & D Pierce a pris livraison de six nouvelles grues tout-terrain Grove: deux GMK3060L, une GMK4090, deux GMK4100L-1 et un modèle GMK5150L.

L’entrepreneur écossais de charpente métallique J & D Pierce a rafraîchi sa flotte avec six nouvelles grues tout-terrain Grove. Les deux modèles GMK3060L, un GMK4090, deux GMK4100L-1 et un GMK5150L ont été livrés en novembre 2020, directement au chantier de l’entreprise familiale à Glengarnock, Ayrshire, où les opérateurs ont reçu une formation de familiarisation des ingénieurs de service de Grove, annonce le constructeur Grove . il rappelle que J & D Pierce est un client de Grove depuis 1997, qui apprécie les tableaux de charge solides, les longues flèches, la taille compacte, la rapidité de fonctionnement et le support après-vente de qualité offerts par la marque. L’ensemble de la flotte de l’entreprise se compose de tout-terrain Grove pécise en conclusion le communiqué Manitowoc.