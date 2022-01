SouknaTec Expo , un nouveau salon dédié aux promoteurs immobiliers

Le Btp après une longue crise , marque un retour en 2022, avec tous les projets bloqués à lancer, avait-on relayé. le premier magistrat du pays , avait annoncé clairement que 2022 sera une année de l’économie ou tous les levier sont mis en place pour mettre en oeuvre le plan d’action du gouvernement .

Le secteur de la communication bouge avec ce nouveau retour timide enclenché au T3 2021 .

Coté organisation de Salon, Souknatec Expo est venu enrichir le palmarès existants de salons international et régional spécialisé dans le secteur du Btp, regroupé alors dans le major Batimatec. une première édition du salon de la Promotion Immobilière, de la Construction et du Décor, destiné aux promoteurs immobiliers, entreprises de production ou de distribution de matériaux de construction, de meubles , de produits de décoration, d’accessoires ou d’outils technologiques en relation avec l’immobilier se tiendra à partir du 11 janvier 2022 au Centre International des Conférences « CIC » . Cet événement a pour objectif selon son organisateur de mettre en relation directe les promoteurs Immobiliers, les fournisseurs de matériaux et services les organismes de financements et d’assurances.

SouknaTec Expo est le rendez-vous dédié exclusivement à l’activité de promotion immobilière, à son développement et modernisation. Il se veut aussi , selon son organisateur , un point de rencontre incontournable pour les professionnels et particuliers souhaitant découvrir en un seul espace diverses offres immobilières, ce qui leur permet un gain de temps et d’efforts considérables et les motive à la prise de décision au moment opportun.