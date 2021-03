Terex Trucks présentera deux nouveaux tombereaux articulés Stage V à Hillhead Digital 2021

Le spécialiste des tombereaux articulés , Terex Trucks apporte ses nouveaux gros camions TA300 et TA400 version Stage V à Hillhead Digital qui se tiendra les 30 et 31 Mars . Les machines ont été mises à jour avec un moteur conforme à la norme européenne Stage V sur les émissions ,et promettent une amélioration de l’efficacité énergétique, des performances encore plus élevées, ainsi qu’un faible coût total de possession selon le constructeur .

Les deux transporteurs de carrière affichent désormais une réduction de la consommation de carburant allant jusqu’à 7% par rapport au moteur Stage IV. Équipé d’un turbo à géométrie variable (VGT). par ailleurs, le système de post-traitement des moteurs TA300 et TA400 Stage V utilise la technologie de réduction catalytique sélective (SCR), éliminant ainsi le besoin de recirculation des gaz d’échappement (EGR). De cette façon, aucun gaz d’échappement n’est renvoyé dans la chambre de combustion du moteur, ce qui contribue à améliorer l’efficacité et la durabilité de la machine. Le catalyseur d’oxydation diesel (DOC) et un filtre à particules diesel (DPF) de grande capacité garantissent que le moteur répond aux dernières normes d’émissions de l’UE.