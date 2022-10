Dans le cadre de l’organisation des formations cycliques des professionnels du bâtiment, notamment des applicateurs et autres architectes, Semin France assisté, par la mission économique BusienssFrance a organisé une journée d’information sur le groupe Semin, qui multiplie ses opérations dans un marché algérien au besoin croissant en plaque au plâtre et de facto des enduits et autres accessoires, à l’instar des bandes à joint, des trappes de visite que propose ce leader français et voir européen, installé en Algérie depuis 2012, à travers une filiale commerciale. Ayant cerné la taille du marché, dès 2019, la filiale Algérie a entrepris un projet industriel en attente d’autorisation d’investissement. Pour en savoir plus, Mr Thierry Lefeuvre, le directeur commercial du groupe, répond sans détour à nos questions technique et économique sur le segment de marché dans lequel il opère et met en avant la bonne santé du groupe en indiquant le bilan consolidé du groupe. Suivons-le

L’industrie du BTP regroupe des milliers d’acteurs du plus au moins connus, pouvez-vous brièvement vous présenter à nos lecteurs essentiellement professionnels ?

Le groupe Semin date de 1838, c’est six générations d’entreprise familiale , qui au fil de son développement, est devenu un groupe industriel, fabricant de produit plâtre et dérives dans plusieurs pays. À la base, fabricant de plâtre avant de se spécialiser dans la fabrication et la commercialisation d’enduits destinés aux professionnels du Bâtiment. Le groupe emploi 800 employés dont 50% à l’export. Le groupe s’est déployé à l’international et a continué à développer son activité à travers plusieurs filiales, Allemagne, Russie, Algérie, République Tchèque, Espagne et la Pologne. Nous avons réalisé un chiffre d’affaire hors filiale de 189 millions d’ euros et 66 millions à l’export. En consolidé, nous avons réalisé un chiffre d’affaire de 220 millions d’euros en 2021.

Peut-on savoir combien d’unités dispose le groupe Semin avec les détails de leur spécialisation ?

En France Semin dispose de trois unités de fabrication d’enduit et colle et 3 autres unités pour la fabrication des ossature métallique (profilé pour cloison), dont la principale usine couvre 4 Hectares et permet de fournir les magasins de l’Est de la France ainsi que les pays d’Europe de l’Est. L’usine produit des enduits en pâte, des colles et des enduits en poudre. La seconde Sepin Espira, cette usine, créée en 1998 dans les Pyrénées, proche de Perpignan, permet de livrer le sud de la France, les pays d’Afrique du Nord et d’Europe du sud. Sa superficie est de 2 Hectares. une autre d’Amblainville,créée en 2008 dans le but de recentrer l’activité en France. Basée sur 2,5 hectares au Nord de Paris. Elle dessert ainsi une grande partie des magasins de l’Ouest, du Nord et de la région Parisienne. Deux unités de fabrications d’accessoires trappe de visite en Allemagne et en République Tchéquie. En Espagne (Barcelone) Semin fabrique les bande armé pour les plaque au plâtre, bande à joint en papier et métallique, d’ossatures, de trappes, de suspentes et de bandes.En Algérie, Semin est une filiale commerciale, crée en 2011et à ce jour, notre développement est croisant. en confirmant que l’importance du marché algérien à nos produit, nous avons alors étudié les possibilités de localisé une unité industrielle à l’instar d’ autres pays pour être au plus prêts de nos clients.

Ne pensez-vous pas que vous arrivez un peu tard sur le marché dans la fabrication ?

Nous étions présent sur le marché avec l’avènement de la plaque au plâtre fabriqué alors par Knof, ensuite Taouab, Chevalier blanc, Star Gibs, Global Gibs,… Semin fournissait les enduits pour joints et autre accessoires, bandes à joint, les vices, les enduits à joint. Pour répondre à votre question, nous étions arrivé à temps. Nous avons l’objectif de construire ici, mais pour l’instant nous n’avons pas encore toutes les autorisations nécessaires pour le démarrage.

Le marché de la plaque est en surproduction qu’en est-il pour les enduits ?

En effet, il y a surproduction de la plaques mais pas pour les accessoire et enduits. En tout cas c’est au bénéfice du marché. Avec autant de capacités de production, le prix de la plaque va être poussé vers le bas, ceux qui portera la demande à la croissance davantage et en plus pourra faire concurrence à la brique dont le système de pose est beaucoup trop long. En optant pour la plaque au plâtre pour les cloisons, il y aura un énorme gain de temps, et meilleures finition et plus de productivité. Quelle sont les capacités de production et ventes et quel impact sur les enduits ? Le marché algérien de la production de plaque dispose de 120 millions de m2, mais, le marché réel, c’est à dire de vente en 2021/ 2022 est de 30 millions. Il faut rappeler que la plaque plâtre de séparation est un marché récent en Algérie. Il a connu un début d’activité seulement en 2010. Dès le départ, il est confronté au marché traditionnel de construction de la brique. Mais, il est appeler à accroitre, car le système de plaque est plus rapide, mieux fini et plus léger. À titre indicatif et comparatif, le marché français est 300 millions de m2 de plaques vendues. Cependant, dans 10 ans le marché algérien va atteindre 80-100 millions de m2. Il y a de l’avenir pour le marché , même si il faut noter le ralentissement enregistré en 2021 et 2022. Sans covid-19 et autre crise en Ukraine, nous réalisons un développement annuel de 25 à 30%. Avec la hausse du prix du pétrole et gaz, nous espérons que l’Etat va débloquer des projets, ceux qui serait plus bénéfique à tous.

Qu’en est-il de la part du secteur privé qui fait monter en gamme le marché des logements ?

Justement, c’est le but des journées de formation itinérantes que nous organisons périodiquement afin de former les applicateurs, les architectes , sur les produits et technologiques nouvelles dans la construction. Chaque année, nous organisons des cessions de formation, comment utiliser les produits et répondre au problématique des fissures dues dans tous les cas, à la mauvaise application, pour non respect des temps de séchage, de type de substrat en dessous pour les différents supports, qui ne réagissent pas tous de la même manière. On forme les utilisateurs finaux à nos produits, afin d’appliquer pour que le résultat soit satisfaisant.

Au vu de l’étendu de vos produits, peut-on avoir plus de détails sur votre unités de production. En sommes qu’allez-vous produire en Algérie ?

En effet, nous avons la plus étendu des gammes de produits d’Europe, mais nous allons nous orienter sur deux types d’enduits pour la plaque au plâtre et enduit pour peinture. Notre projet en Algérie est une usine qui contiendra deux lignes production sec et patte et une ligne de peinture. Pour ce dernier, c’est un marché complémentaire. Une fois qu’on va produire avec la qualité reconnue mondialement de Semin, on sera au niveau du marché en terme de prix contrairement à l’importation qui a connu une envolée en raison de la hausse des coûts de logistique, notamment du transport, des matières premières et de l’énergie. Le monde entier a été impacter par le covid-19 et maintenant la guerre en Ukraine, que se soit en Algérie, en France ou dans le monde.

K.A.