Un projet de construction d’un pipe d’Arzew à Alger : Une aubaine pour les fabricants de canalisation

Le PDG de Naftal, Mourad Menouar, a annoncé un projet de construction d’un pipeline pour le transport de gaz butane et propane d’Arzew vers Alger afin d’améliorer la distribution de ces produits énergétiques et de réduire leur coût. Un projet qui va donner booster la production de canalisation. sachant que Skikda se situe à 391 km d’Alger. selon le tracer , il faut s’attendre à autant sinon plus le kilomètrage de canalisation.

Concernant l’approvisionnement des zones enclavées ne disposant pas de points de distribution du butane, il a fait savoir que la société a conclu des accords avec les présidents des APC, en vue d’affecter des espaces comme points de stockage, ajoutant que Naftal « a tiré les enseignements » des crises enregistrées auparavant. Pour M. Menouar, la capacité de production de Naftal concernant l’enfûtage des bouteilles de gaz peut atteindre deux millions de bouteilles quotidiennement en cas d’emploi de trois équipes quotidiennement et de mise en marche des centres d’enfûtage tout au long du jour. Néanmoins, selon M. Menouar, le plus haut niveau de consommation et des ventes actuellement est de 650.000 bouteilles par jour « et ne se produit dans l’année qu’une ou deux fois »