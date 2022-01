Yanmar Compact Equipment change de couleur: il passe du jaune au rouge

Yanmar Compact Equipment a adopté une couleur de peinture Premium Red estimé saccrocheuse sur toutes ses machines dans le monde a annoncé le constructeur japonais dans son premier communiqué le 1 janvier2022. Les machines Premium Red ont été introduites pour la première fois sur le marché nord-américain en 2020, et ce déploiement voit les marchés de Yanmar EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), AOLA (Asie hors Japon, Océanie, Amérique latine) et japonais achever la métamorphose. La nouvelle couleur de peinture Premium Red met l’équipement compact de Yanmar en ligne avec l’image de Yanmar Group.

Mais ce changement par rapport au jaune Yanmar bien connu est plus qu’un simple changement de couleur cosmétique. Pour Yanmar Compact Equipment, le symbolisme de ce changement résonne à un niveau plus profond.

« Yanmar Compact Equipment est sur un chemin de transformation », explique le PDG, Giuliano Parodi, « nous visons à être un leader mondial des équipements compacts », et poursuit plus loin selon le dit document, »Pour nous, Premium Red envoie un signal clair que nous sommes une seule entreprise, avec une stratégie produit claire » . Dans le domaine de la transformation des produits, Yanmar CE évalue actuellement plusieurs technologies alternatives de carburant et de groupe motopropulseur et a récemment dévoilé son premier prototype de mini-pelle électrique, la nouvelle SV17e. Arborant fièrement la nouvelle couleur Premium Red, le SV17e s’adresse aux clients du marché européen dans le segment de 1,5 à 2,0 tonnes.

« Notre prototype est important car il démontre notre capacité à apporter la qualité et la fiabilité de notre technologie de moteur conventionnel très respectée dans le domaine de l’électrification », a expliqué, de son coté ,le directeur de la gestion des produits EMEA, Cedric Durand.

Dans la transformation de l’entreprise, Yanmar Compact Equipment continue d’investir dans l’infrastructure de fabrication et dans l’expansion de son réseau mondial de concessionnaires pour accroître la proximité avec les clients, réduire les délais et améliorer le service. L’accent mis sur la création d’une expérience client exceptionnelle est étroitement lié à ces investissements.

Le passage au nouveau Premium Red annonce également une nouvelle confiance dans la marque Yanmar Compact Equipment et coïncide avec le lancement de son nouveau slogan, Together We Build.