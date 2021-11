Algérie -Turquie : vers une coopération commerciale dans le domaine des énergies et mines

Les travaux de la onzième session du Comité gouvernemental mixte algérien turc pour la coopération économique, scientifique et technique, qui s’est tenu à Alger les 9 et 10 novembre 2021, ont permis aux experts des deux pays de discuter les moyens et les moyens dans différents Secteurs d’activité et identification des domaines de coopération d’intérêt commun.Sous la présidence de M. Mohamed Arkab, Ministre de l’Énergie et des M. Fateh Donmez, Ministre turc de l’Énergie et des Ressources Naturelles, a donné l’occasion d’examiner les relations bilatérales décrites comme historiques et profondes. En fait, les pays ont toujours maintenu des relations amicales, de confiance et de coopération dans le secteur des énergies et mines.