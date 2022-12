1ère édition du Grand Prix de l’Innovation Etudiant

En partenariat avec l’École Nationale Polytechnique et le cimentier Lafarge Holcim, lance la première édition du Grand Prix de l’Innovation Étudiant #GP-IE. Un grand concours d’idées innovantes pour une stratégie de développement durable assurant une compétitivité dans la chaîne de valeur de l’activité cimentière.

Après un franc succès rencontré par les quatre premières éditions du Grand Prix d’Architecture Étudiant [2016 – 2019], Lafarge Algérie revient dans un nouveau format de concours qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe à faire progresser l’ensemble des parties prenantes vers des modes constructifs moins carbonés, plus responsables et pérennes. Un mode qui préserve nos ressources naturelles. Le coup d’envoi est donné ce lundi 21 Novembre 2022 au sein de l’École Nationale Polytechnique «ENP», #GP-IE réunit les cinq écoles d’ingénieurs des wilayas d’Alger, Blida ainsi que l’Université de Ain Témouchent. Cette initiative a pour objectif d’encourager l’innovation et l’esprit d’entrepreneuriat dans le milieu estudiantin. Elle vise à accroître les capacités de l’étudiant à présenter de nouvelles idées et méthodes en lien avec les enjeux environnementaux du moment, de les défendre en quelques minutes sur le plan de la faisabilité technique, économique et juridique. Pour cette édition, les participants plancheront sur les thématiques suivantes, à savoir , Comment réduire l’empreinte carbone dans la production et la commercialisation du ciment? Comment simplifier et/ou optimiser l’utilisation des procédés industriels ? ; Comment réduire, remplacer les ressources naturelles dans la production du ciment ? et enfin quels matériaux pour réduire la consommation d’énergie dans le bâtiment ? . Le défi pour les candidats consiste à imaginer et à présenter des pour réduire l’empreinte carbone dans le processus de fabrication et de commercialisation du ciment en imaginant de nouveaux moyens plus écologiques. d’originalité, d’objectivité de l’innovation, de viabilité économique du projet, son impact en matière de développement durable et de retombées sociétales. Pour participer à ce grand prix de l’innovation étudiant il suffit d’aller sur le site du cimentier , conclu le communiqué .

Les projets seront suivis et évalués par un comité mixte sur des critères