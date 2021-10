3e SIFFP revient en présentiel pour booster le business des fenêtres et portes

C’est dans un climat de relance économique que l’industrie nationale des profilés, extrudeurs et fabricants des portes et fenêtres qu’elle marque sa présence au 3e SIFFP qui se déroule depuis ce mercredi 27 au 30 octobre 2021,au Centre international des conférences, Abdul Latif Rahal, à Alger.

L’incontournable évènement dédié à l’industrie des Façades, Fenêtres et Portes, SIFFP marque son retoura près une pause en 2020, par la participation des inconditionnels et fidèles exposants du Salon , à l’instar des sociétés du groupe Hasnaoui, le groupe Chiali et autres Général profil pour ne citer qui ces sponsors de l’événement en guise de support à cette plate forme de communication ou sont programmés plusieurs conférences pour booster le business et occuper les devants de la scène du marché déjà conquit par leur taille et leur omniprésence aux différents salons du secteur des BTP.