5e journée Algéro-Allemande de l’Énergie: les centrales EnR et l’hydrogène au menu

Le 23 octobre dernier, la cinquième édition de la Journée germano-algérienne de l’énergie s’est tenue à Alger.Un nouveau projet de coopération algéro-allemand a été signé, financé par le Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), visant à promouvoir les énergies renouvelables et l’hydrogène vert tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant la croissance économique locale. Le Partenariat Energétique englobe également d’autres domaines tels que le gaz naturel, l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique, et le développement de l’économie de l’hydrogène vert.

Pour rappel, l’événement a été officiellement ouvert par M. Stefan Wenzel, secrétaire d’État parlementaire (BMWK), et Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie et des Mines. Les deux intervenants ont souligné l’importance de la coopération bilatérale pour relever les défis liés à la transition énergétique mondiale en période de changement climatique. La Journée de l’énergie a permis aux environ 200 participants internationaux issus de l’économie, de la politique et de la recherche d’échanger leurs points de vue sur des objectifs communs et des défis potentiels, et d’intensifier la coopération très fructueuse depuis 2017.

Au cours de l’événement, le projet SoutH2Corridor a été présenté, entre autres, – un gazoduc pour le transport d’hydrogène vert, qui reliera l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne à l’Afrique du Nord. Par la suite, l’accord de mise en œuvre de la coopération technique entre l’Algérie et l’Allemagne sur le thème « Technologie et développement socio-économique pour l’hydrogène renouvelable et vert » (TaqatHy) a été signé. Cet événement de haut niveau a souligné l’engagement des deux pays en faveur de l’expansion des énergies renouvelables et de la promotion de l’hydrogène vert afin de faire progresser conjointement la transition énergétique mondiale. L’événement a été organisé par le BMWK et le ministère algérien de l’Énergie et des Mines dans le cadre du partenariat énergétique germano-algérien mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH.

de nombreuses et excellente interventions des sociétés dans le secteur de l’énergie étaient remarquables et ont apporté de la plus value à la journée , à l’instar de celle de Sonatrach qui porte choix sur le projet pilote 50 MW à Arzew. sachant que la zone d’Arzew connaît bien l’H2 gris déjà produit sur place et utilisé dans le raffinage et la pétrochimie (production d’ammoniac et de méthanol) … tout cela va servir cette transition énergétique du passage de H2 bleu au vert.