Batimatec 2021 promet un riche programme des conférences autour des BIM et Numérisation

Après le break de 202o, pour cause de pandémie, le 23e édition salon Batimatec, événement phare des professionnels, toutes les branches du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics revient en présentiel, et annonce un riche programme de conférences au tour de plusieurs thématiques qui seront animées par des professionnels dans leur domaine respectif.

A noter que pour le lundi 8 novembre la journée est consacrée » aux aléas et risques géotechniques sur les constructions », une communication qui sera présenté par Mme Tahart Nabila et M. Benhamouche Touk du CTC. La deuxième communication consacre le «Glissement de terrain du site El-Kharba, induit par le séisme de Mila» animé par Aimeur Abdelhad du laboratoire LNHC.Aussi, il sera question des «Recommandations pour la construction sur des terrains en pente» dans la 3e présentation qui sera animé par M. Rafa Sid Ali, du CNERIB. D’autre sujets des thème d’actualité seront évoqués par un riche panel d’experts durant la journée suivante , à savoir la «Présentation du SIG de Sidi-Abdellah», « faire point sur l’état des lieux de l’application des BIM en Algérie « et » de la Numérisation du secteur de l’habitat ».