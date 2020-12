Bauma CHINA marque le retour de confiance et espoir à toute l’industrie des engins

Après quatre jours d’exposition, bauma CHINA 2020 s’est terminé le 27 novembre. Malgré la crise du COVID-19 et les dernières restrictions de voyage, l’exposition de cette année a attiré 2 867 exposants et environ 80 000 visiteurs professionnels de grande qualité, selon le bilan de son organisateur. Grâce à un concept sophistiqué de sécurité et d’hygiène, le 10e salon international des machines de construction, des machines pour matériaux de construction, des machines minières et des véhicules de construction a pu se tenir au nouveau centre d’exposition international de Shanghai (SNIEC).

Malgré les circonstances, bauma CHINA a pu conserver 300 000 mètres carrés d’espace d’exposition. 2 867 exposants ont présenté leurs produits et innovations à 80 000 visiteurs professionnels. L’immense surface occupée par des exposants internationaux tels que Caterpillar, Volvo, Bauer, Terex ainsi que des pavillons de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne témoignent de la confiance internationale continue dans la croissance et le développement de la Chine.

Forte participation chinoise, Les grands comptes chinois tels que XCMG, SANY, ZOOMLION, SHANGDONG LINGONG, ZHEJIANG DINGLI ont même augmenté leur espace d’exposition cette année.

Plateforme virtuelle: Un million de visiteurs en ligne

En plus de l’événement sur place, bauma CHINA a proposé une gamme de solutions en ligne, en particulier pour les participants internationaux qui ne pouvaient pas se rendre en Chine. Sur la plateforme en ligne «bauma CHINA Community», chacun pouvait participer virtuellement à bauma CHINA 2020, dans le confort de son domicile ou de son bureau.

Selon les statistiques, bauma CHINA Community comptait plus d’un million de visiteurs en ligne. Rainer Hirsch, membre de la direction de Herrenknecht AG a été impressionné par ce nouveau service: «bauma CHINA a fourni la plate-forme en ligne pour construire un pont de communication et d’interaction qui brise la limite de temps et d’espace entre les exposants et les participants, qui ne peuvent pas pour visiter l’événement sur place. La combinaison hors ligne et en ligne facilite grandement la communication et aide à conclure des accords de coopération. »