Bauma Chine Sany a vendu pour 23,5 Milliards yuans en équipements en 2h en ligne

Le 10ème salon international des machines de construction, des machines pour matériaux de construction, des machines minières et des véhicules de construction qui a eu lieu comme prévu du 24 au 27 novembre 2020 au Shanghai New International Expo Center (SNIEC), fait montre que l ‘économie chinoise se remet apparemment des fermetures de coronavirus, et les foires commerciales sont essentielles à la reconstruction des économies.

Le constructeur chinois des engins de travaux publique et bâtiment a lancé en marge du salon Bauma, une vitrine virtuelle sur laquelle s est vendu 23,5 milliards yuans en 2 heures, de 17 919 pelles excavatrices , annonce le constructeur sur son site.

Sany s’est démarqué en créant un évènement dans un évènement, en lançant en avant première une IP commerciale Sany 2020 Bauma online. En plus de l’exposition dans un hall d’exposition intérieur et extérieur , occupant une superficie de plus de 9 000 mètres carrés au total, dont 81 machines exposées , Sany organisera une exposition en direct en ligne pour rassembler collègues, partenaires et clients existants et / ou prometteurs, qu’ils soient locaux ou mondiaux, face à des situations difficiles et imprévisibles.La page en direct est maintenant disponible avec des jeux d’échauffement:https://www.sanyglobal.com/feature/bauma-china-2020/Une soirée vente en ligne auquel a pris part , Xiang Wenbo, président de Sany Heavy Industry, présent sur les lieux pour assister à la naissance du miracle commercial ou Le trafic avait atteint 3 millions d’internautes à suivre l événement.

Neuf gammes de produits mis en vedettes qui se décline entre machines minière, Béton, engins de levage , machines de construction des routes, PALFINGER , camion lourd , station de concassage…