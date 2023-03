BMA inaugure son site de rénovation ROCC à Ouargla

Bergerat Monnoyeur Algérie Spa (BMA) ,filiale du groupe Monnoyeur, le représentant officiel en Algérie du constructeur américain d’ engins de travaux publics, Mines et énergie, Caterpillar, a procédé ce mardi 28 février , à l inauguration officielle du premier centre de rénovation ROCC à Ouargla, soit à 80 km de Hassi Messaoud, en présence d’une délégation d’officiel de la willaya.

C’est sous les coups de baroud d’honneur de la fantasia, spectacle équestre, de la région, que sont accueillis par les cadres de Caterpillar international , du groupe Monnoyeur et Bma , près de deux centaines d’invités de marque. « La réception et le démarrage de l’enseigne Rocc-Bma, en ce 28 février 2023, coïncide , avec la relance du secteur « Oil & gaz » , qui a besoin d’un support technique comme Rocc, pour soutenir et donner une secondes vie aux groupes électrogènes, selon M.Christophe Karim Richard, DG de Bma Algérie lors de son point presse, tenu en marge de l’évènement.

Au delà du coté festif, après la lecture des consignes de sécurité du site, conformément aux normes édictées par la charte du constructeurs, les représentants du groupe Monnoyeur représenté par M.Philippe Rivoallan et M Christophe Pele , vice président Caterpillar pour la région Europe , Afrique et Moyen Orient ont à leur tour fait part à l’assistance fort nombreuse composées d’ organisations patronales, de banquiers partenaires de BMA , du président du Cluster énergie Mr Mehdi Bendimered, des représentants des entreprises pétrolière du Sud, à l’ instar du groupe Red Med et journalistes , ayant assisté à cet événement mémorable pour l’entreprise BMA qui transcrit une nouvelle page de son histoire, en Algérie et en particulier dans la région du Sud , ou elle inaugure, ce joyeux projet d’investissement de plus de 8 millions d’euros, mais aussi, en qualité de première entreprise à investir dans cette nouvelle zone d’activité de la willaya de Ouargla.

Bma -Rocc, le Rebuild center Ouragla(ROCC) , selon Redouane Maachi, directeur de l’activité Eneria, chez Caterpillar au sein de BMA qui dispose également d’autre activités dont l’Automotive en qualité de concessionnaire de Renault Trucks dans les willayas de Sétif et Constantine et assurant l’après vente pour le compte de Mercedes sur les site d’Alger et Oran, est étendant sur une superficie de 4 ha .

Un bâtiment de construction moderne dotés de système de climatisation et d’isolation les plus éprouvés et renforcés contre les vents de sable et chaleur. En terme de manutention , les ateliers sont dotés de ponts roulants de 1t a 15 t de marque Dmag, d’ un combi-lift d’ une capacité de 35 tonnes permettant de déplacer et sous ensemble des groupe électrogène de manutention pouvant accueillir plusieurs bloc moteurs , d’ un centre de formation (BMA Academy) , d’ un magasin de pièces de rechange et une base de vie de 47 chambres.Ajoutant que, » le centre a pour capacité au départ de rénover jusqu’à 50 moteurs et jusqu’à 8 engins Tp par an ».

Un investissement soutenu financièrement par la maison mère Monneyeur en injectant 8 millions d ‘euros dans le capital social du groupe Monnoyeur et de plus l’assistance du constructeur , comme gage de Bma .

À travers cet activité semi-industrielle, BMA s’inscrit en droite ligne , dans le cadre de la démarche RSE en terme d’économie circulaire et développement durable , a tenu à préciser M. Philippe Rivoallan . Poursuivant, » donner une seconde et voire plusieurs vies, à un équipement de travail à travers sa reconstruction complète dans le site Rocc est en phase avec la politique du gouvernement engagé dans la décarbonation et faire l’économie en devises à l’Algérie ».

K.A.