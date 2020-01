CONEXPO-USA : Le plus grand salon de l’industrie de construction revient en mars 2020

Tenu tous les trois ans, CONEXPO se prépare et annonce plusieurs nouveautés et thématiques. Le plus grand salon de la construction en Amérique du Nord se tiendra du 10 au 14 mars 2020. En 2018, CONEXPO-CON / AGG a reçu la première place de la liste annuelle des salons Gold 100 en tant que plus grande exposition de toute l’industrie aux États-Unis en 2017, avec plus de 2,66 millions de pieds carrés nets d’espace d’exposition.

En mars 2020, CONEXPO devrait acceuillir un record de 2 800 exposants et 2,6 millions de pieds carrés d’espace d’exposition. Le salon représentera l’asphalte, les granulats, le béton, le terrassement, le levage, l’exploitation minière, les services publics et plus encore.

Des Thematique phare : Expérience technologique

Une réplique de ville intelligente de 10 pieds sur 22 pieds a été dévoilée en août 2019 par l’équipe de planification de CONEXPO-CON / AGG 2020. La réplique montrera comment une ville intelligente, grâce à des capteurs et à des analyses, pourra transformer les informations en données digestibles, fournissant connaissances pour que la ville fonctionne plus intelligemment. La réplique sera exposée au CONEXPO-CON / AGG et présentera plusieurs scénarios lors de la Tech Experience, notamment; Différents réseaux urbains et comment une ville réagit à la chaleur, au vent et aux tempêtes; Connectivité en ville, y compris 5G, capteurs, télématique et IOT, et l’impacts de la construction.

Le chantier de demain dans la ville et la façon dont les équipements communiqueront seront également exposés annonce le communiqué qui reprend intégralement le propos vice-président directeur de la construction des mines et des services publics à l’Association of Equipment Manufacturers (AEM). En plus des 2800 exposants records, 150 sessions de formation seront organisées.