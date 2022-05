CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE marque sa participation avec 33 entreprises au Batimatec 2022

L’association italienne des fabricants et utilisateurs de machines et d’équipements pour le travail de la pierre naturelle. Référence institutionnelle et industrielle du secteur italien de la pierre, CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE – Assomarmomacchine représente directement plus de 170 entreprises italiennes participe pour la première fois au salon Batimatec afin de promouvoir la technologie de la pierre naturelle. L’ objectif de cette participation comme l’a mentionné son président d’honneur, Flavio Marabelli, sur son mur du réseau professionnel In est de pouvoir aller à la rencontre des entreprises algériennes de premier plan faisant de l’extraction et de transformation de marbre. Un marché de marché qui a connu de nouveaux investissements à l’instar du groupe Cosider dans le secteur public et le groupe Hasnaoui avec sa nouvelle filiale Tamston. Pas moins de 33 entreprises italiennes de premier rang produisant des équipements pour le traitement de la pierre naturelle seront à ce rendez-vous incontournable pour les prospects.