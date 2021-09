Eiffage potentiel repreneur d’ Equans

La rentrée 2021 risque d’être marquer par le rachat et autre fusion d’entreprises. En effet, l’actualité nous vient du géant français du Btp qui vient de faire une offre à Engie pour le rachat d’EQUANS . Avec plus de 100 000 chantiers en 2020 en France et à l’international, Eiffage est l’un des leaders européens du BTP et des concessions. Le groupe compte 72 000 collaborateurs exerçant leur activité à travers les métiers de la construction, de l’immobilier, de l’aménagement, du génie civil, du métal, de la route, de l’énergie systèmes et des concessions.

Equans filiale de Engie représente, les deux tiers des activités de services semble pourtant porter bien, à tel point que tout le monde s’interroge du pourquoi s’en dessaisir d’un aussi important porte feuille. Elle a réalisé un peu plus de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires, pour un bénéfice compris entre 350 et 450 millions d’euros en 2019, selon tribune.fr. « Il s’agit de la plus grosse affaire de l’automne, sa valorisation pourrait atteindre 6 milliards d’euros », croit savoir le même site.