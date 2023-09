Energie renouvelable : La capacité solaire de la Chine  passerait de 500 GW en 2023 à 1 TW d’ici 2026

Le secteur solaire chinois devrait battre des records dans les années à venir. Lorsque la capacité installée franchira la barre des 500 gigawatts (GW) d’ici fin 2023, il aura fallu 13 ans pour atteindre ce cap. Ce total sera toutefois doublé pour atteindre 1 térawatt (TW) dans seulement trois années supplémentaires. Selon la National Energy Administration (NEA), 134,9 milliards CNY (~ 15,8 milliards de dollars) ont été investis dans la construction solaire photovoltaïque au cours du premier semestre 2023. La modélisation de Rystad Energy montre que la capacité solaire photovoltaïque (PV) totale installée en Chine franchira la barre des 1 000 GW (1tw) d’ici la fin de 2026 a annoncé le cabinet, ce mardi 12 septembre.

La nouvelle capacité en 2023 devrait dépasser 150 GW, soit presque le double des 87 GW installés en 2022. Nos projections montrent que cette accélération significative ne va pas ralentir de si tôt. Environ 165 GW devraient être ajoutés en 2024 et 170 GW en 2025. Cette croissance verra la capacité solaire photovoltaïque cumulée de la Chine atteindre plus de 700 GW d’ici 2024 et atteindre près de 900 GW d’ici la fin de 2025, avant de dépasser 1 TW en 2026. Aujourd’hui, les 500 GW de la Chine représentent environ 40 % de la capacité mondiale, suivis par les États-Unis en deuxième position, avec environ 12 % avec 145 GW. Les installations aux États-Unis devraient également croître, grâce aux incitations offertes par l’Inflation Reduction Act, mais la capacité totale atteindra environ 209 GW en 2026, soit environ 11 % du total mondial. Selon la National Energy Administration (NEA), 134,9 milliards CNY (~ 15,8 milliards de dollars) ont été investis dans la construction solaire photovoltaïque au cours du premier semestre 2023, croit savoir le cabinet raystad Cela représente 3,4 fois l’investissement consacré à l’énergie thermique au cours de la même période et le plus élevé parmi toutes les sources de production d’électricité. Alors que la Chine continue d’investir dans les énergies renouvelables, des mesures proactives pour relever les défis de l’intermittence solaire ont été prises en encourageant de nouveaux projets renouvelables à grande échelle pour construire des systèmes de stockage associés. L’hydroélectricité par pompage, par exemple, se développe rapidement en Chine pour répondre aux changements saisonniers de la demande énergétique. En juin 2023, la Chine disposait de 49 GW d’hydroélectricité pompée, qui devrait atteindre 64 GW d’ici 2025 et plus de 120 GW d’ici 2030. Le programme national chinois de renforcement des capacités solaires, lancé en juin 2021, a donné lieu à une impulsion significative des projets à grande échelle. Bien que la plupart des systèmes photovoltaïques distribués soient installés sur les toits, ils ne sont pas tous utilisés à des fins résidentielles. Environ les deux tiers de la capacité photovoltaïque distribuée en Chine sont utilisés par les secteurs commercial et industriel et ces projets peuvent varier de quelques dizaines à plus de 100 MW, conclut Yicong Zhu, analyste principal des énergies renouvelables et de l’énergie, Rystad Energy.