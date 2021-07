Forage verticale HPI : KLEMM propose la nouvelle foreuse KR 720

Les puits d’injection à haute pression dans le génie civil spécial, par exemple pour l’étanchéité des barrages, les fondations profondes des bâtiments et le soubassement des fondations, nécessitent l’utilisation d’appareils de forage spécialement conçus. KLEMM Bohrtechnik GmbH a développé la foreuse KR 720 pour ces principaux domaines d’application.

Le forage HPI était au centre des préoccupations lorsque KLEMM a développé le KR 720 – une foreuse particulièrement adaptée au forage vertical à des profondeurs de forage relativement importantes allant jusqu’à 25 m en une seule passe. Cette plate-forme offre un large éventail d’applications, notamment l’injection de compactage pour améliorer la capacité de charge du sol et l’injection de roche pour le remplissage de fissures, de fissures et de cavités. Le KR 720 peut également être configuré pour effectuer des tâches telles que l’extraction d’eau, le micro-pieux à percussion (DTH) ou le forage à la tarière continue.

La cinématique parallèle de la flèche et la cinématique du vérin de pataras double sont optimales pour effectuer de telles opérations. Non seulement il est facile de déplacer le mât dans la position de transport de l’appareil de forage, mais le réglage de l’angle du mât et l’espacement longitudinal et transversal de l’axe de forage peuvent être effectués avec facilité et précision. Les premiers points de perçage peuvent être facilement atteints en ajustant hydrauliquement la hauteur du mât.

Pour les opérations HPI, le mât de base peut être combiné avec un système d’alimentation par engrenages et des extensions de mât en treillis amovibles individuellement. Cela permet au mât de base d’avoir une alimentation longue et ininterrompue. Le mât peut également être équipé d’enjoliveurs, de traîneaux pour têtes de rinçage, de rails de sécurité et d’inverseurs de tuyaux d’injection. Le KLEMM KH 14SK – tête rotative avec mandrin – peut saisir et entraîner des tiges HDI d’un diamètre allant jusqu’à 114 mm. Le KLEMM KH 12SK convient aux grands diamètres jusqu’à 133 mm. Une pelle hydraulique modifiée combinée à une cabine de conduite constituent la base du KR 720. Le chariot supérieur rotatif à 360° permet d’atteindre les positions de forage tout autour du point de pivot. Afin d’avoir à la fois une position de transport compacte et un haut niveau de stabilité, le train de roulement de la base de la plate-forme est télescopique. Les commandes électrohydrauliques et électroniques du KR 720 ont été spécialement développées pour ce modèle.

La sécurité fonctionnelle de l’appareil de forage est conforme aux exigences de la norme EN 16228. Le dernier KR 720 développé répond aux valeurs européennes définies pour les gaz d’échappement et les émissions (EU Stage V),précise le communiqué du constructeur.