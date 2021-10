Geat enregistre sa première exportation de deux turbines à gaz de 500 méga en région Mena

La société Général Electric Algérie » GEAT » filiale en partenariat avec Sonelgaz, annonce la conclusion d’une transaction importante, concernant la vente de deux turbines à gaz de type 9 F. 04, de 500 méga pour un client au Moyen-Orient.

Sonelgaz est fière d’annoncer sur sa page réseau cet important contrat d’exportation des derniers équipements industriels qui sont au premier plan de la technologie assemblée et fabriquée en Algérie grâce à son partenariat stratégique développé avec la société Général Electric Algérie des Turbines GEAT ′′ en partenariat Sonelgaz 51 % – Général Electric 49 % ′′ Il s’agit de la fabrication de turbines à gaz, turbines à vapeur, générateurs et systèmes de contrôle de Ain Yakout dans la wilaya de Batna. Cette transaction importante est la première exportation de gaz lourds en Afrique. Cet accord, précise le communiqué, prouve le succès des travaux et des projets communs Sonelgaz et Général Electric, et permet à GEAT .