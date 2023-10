Stimulation des exportations de ciment : Holcim El Djazair annonce l’inauguration de son shiploader à Djendjen

Le cimentier Holcim El Djazaïr annonce l’organisation l’inauguration du test technique en grandeur nature de son tout premier chargeur automatique de clinker sur navire (Shiploader) installé au port Djen Djen, pour le 2 octobre prochain. Une installation qui marquera un tournant majeur dans le développement de la logistique nationale dédiée à l’exportation du ciment et clinker, selon le cimentier.

Holcim El-Djazaïr, anciennement Lafarge Algérie, précise qu’il a réalisé cet investissement significatif de plus de 3 millions d’euros, lequel sera exploité exclusivement par l’entreprise portuaire de Djen Djen afin de répondre aux besoins de l’ensemble des exportateurs de l’industrie cimentière algérienne.

Ajoutant, que cette démarche cruciale s’inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe visant à stimuler les exportations de l’industrie du ciment, en accord avec la stratégie nationale de diversification des revenus extérieurs.

Le recours à l’investissement d’acquisition d’un shiploader conjuguera performance opérationnelle et la préservation de l’environnement, indique le document. Grâce à sa capacité de chargement nominale de 18.000 tonnes par jour, il permettra une fois exploitable , d’accélérer les opérations de chargement et d’assurer une rotation rapide des navires sur le quai, entre autres avantages. Sa station de dépoussiérage contribue à la préservation de l’environnement en réduisant les pertes de produits et en minimisant les émissions de poussière.

Pour rappel, selon les données du port DjenDjen, ce dernier est doté de plusieurs postes à quai allant de 12 à 17 mètres, permettant ainsi aux exportateurs du clinker de charger des navires allant jusqu’à 55 000 tonnes.

L’acheminement du clinker se fait par camions depuis les différentes usines et stocké au niveau d’une zone tampon d’une superficie de 4 hectares à l’intérieur du port de Djen Djen, elle a été réservée aux différents opérateurs publics et privés et peut recevoir jusqu’à 100 000 tonnes.