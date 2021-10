Investissements dans les nouvelles villes: vers la levée des contraintes administartives

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a ordonné la mise en place d’un échéancier pour la réalisation et le suivi des projets d’investissement dans les nouvelles villes et la levée de toutes les contraintes administratives liées au foncier, aux contrats et autorisations, a indiqué un communiqué du ministère.