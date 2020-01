JCB Teleskid 2TS-7T à mi chemin entre chargeuse et chariot telescopique

La chargeuse compacte sur chenilles Teleskid JCB 2TS-7T rejoint sur la même gamme Teleskid 3TS-8T, et la chargeuse compacte sur roues Teleskid 3TS-8W en tant que seules chargeuses compactes au monde avec une flèche télescopique, ce qui leur permet de se lever plus haut, d’atteindre plus loin et de creuser plus profondément, que les produits concurrents annonce son constructeur.

Le Teleskid 2TS-7T est une chargeuse à chenilles compacte avec une capacité de fonctionnement nominale de 2 096 lb (951 kg) avec la flèche rétractée et 1 140 lb (517 kg) complètement déployée.

La flèche télescopique permet au 2TS-7T T d’atteindre sa hauteur de levage de 11 pieds 10 pouces (3,6 m), ce qui permet à l’opérateur de déverser des matériaux ou d’empiler des palettes ou des balles plus haut que jamais, pour libérer un espace au sol précieux.

Et avec une portée complète de 7 pieds vers l’avant, soit 60% plus de portée vers l’avant que les chargeuses compactes à chenilles conventionnelles, ainsi, les opérateurs peuvent désormais charger les deux côtés d’une remorque à plateau d’un côté, et passer par-dessus les clôtures et autres obstacles pour placer une charge.

Comme ses plus grands cousins, les Teleskid 3TS-8T et 3TS-8W, le compact 2TS-7T peut creuser sous le niveau du sol. Sa profondeur de 2 pieds permet le creusement ou le déblaiement des fossés de drainage, l’enlèvement des souches et des racines et même la tonte des pentes de descente.