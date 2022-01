La nouvelle grue mobile LTM 1300-6.3 bat de nouveaux records dans la catégorie des engins de 300 tonnes.

Liebherr étend son offre dans le domaine des grues tout terrain avec cette nouvelle version de grue de 300 tonnes. Equipée de sa flèche télescopique de 90 mètres, la grue LTM 1300-6.3 bat de nouveaux records dans la gamme des grues à 6 essieux et dépasse largement la performance des grues actuellement commercialisées

En présentant la grue LTM 1300-6.3, Liebherr bat simultanément un nouveau record mondial : une flèche télescopique de 90 mètres sur une grue mobile supportant une charge à l’essieu de 12 tonnes, c’est du jamais vu. Cette nouvelle 300 tonnes complète la gamme des grues Liebherr de 6 essieux. La nouvelle grue LTM 1300-6.3 propose une flèche télescopique d’une longueur inégalée de 90 mètres, composée de 8 éléments, le pied de flèche et sept éléments télescopiques. Comparée aux autres grues de sa catégorie, elle possède donc un élément télescopique supplémentaire. Pour transporter la flèche complète, toutes les poutres de calage, et un moufle sur la voie publique avec une charge à l’essieu de 12 tonnes, Liebherr a optimisé toute la structure métallique de la grue pour qu’elle soit plus légère. Bien que la grue LTM 1300-6.3 ne soit pas équipée d’une volée variable, elle est compatible avec une grande variété d’équipement : une fléchette pliante double de 11,5 à 20 mètres, deux rallonges treillis de 7 mètres, une fléchette fixe de 39 mètres et une tête de flèche de 43 mètres à réglage hydraulique. Le nouvel engin de 300 tonnes atteint donc des hauteurs de levage jusqu’à 120 mètres.