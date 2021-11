L’Italie, le Portugal et la Turquie en force sur le Batimatec

La 23e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2021) qui s’est ouvert hier dimanche 7 novembre , au Palais des Expositions des Pins maritimes (Safex) à Alger, revient en force avec une large participation des pays très investit en Algérie dont les entreprises ont un fort ancrage dans secteur des btph.

Après une interruption de deux année pour cause de pandémie, Le Salon Batimatec qui se tient à Alger en marge aussi d’un autre Salon dédié exclusivement au secteur de l’énergie , à savoir le Napec, à Oran , marquent ainsi un début de relance de l’activité économiques en Algérie . Comme les éditions précédentes, le Batimatec est une vitrine incontournable qui regroupe, bon an mal an, entre 700 et 1000 entreprises algériennes et étrangères.

Au vu du contexte pandémique qui a rendu difficile les déplacements, l’édition 2021 est marquée tout de même par la forte participation des sociétés turques , portugaises et italiennes , dont ces dernières sont connues pour leur savoir faire dans le secteur des travaux publics et autres équipements et matériaux.

En effet, le pavillon Italie organisé par ITA , s’est distingué par un tout un espace musée , dédié à une exposition de l’ingéniosité des sociétés italiennes dans la réalisation des travaux d’infrastructures et projets structurants de l’Algérie à noter certaines réalisation de Trevi, Seli, Boscafin , Cmc, Cipa et Rezzi pour ne citer que celles-ci. Malgré les difficultés logistiques qui marque ce début de reprise, les entreprises italiennes sont venues en force, à noter pour ne citer que Tuxor, le leader européen dans les produits sidérurgique, partenaire et fournisseur de longue date des grandes entreprises algériennes dans le domaine des aciers structurel, piping, poutrelles, tôles, cornière, laminées marchands, tenait à nous le préciser Ilaria Aleardi , du département export, qui, explique que Tuxor ne fait pas que fournir du des acier pour rond à béton ou le marché est conquis aux nouvelles aciéries , mais propose des produits complémentaire très complexes comme les laminés , des rails , palplanche , des tôle, etc.

Inauguré hier par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, accompagné des ministres des secteurs des Travaux publics, du Commerce, et des Start-up notamment, le salon fait par ailleurs la part belle aux entreprises nationales qui sont présentes en nombre – 400 entreprises algériennes sur un total de 700 entreprises exposantes – dans la perspective de renouer avec la reprise par le lancement des projets en attentes, à noter le retour inconditionnel, avec des stands toujours aux standards internationaux qui laissent transparaitre, la résilience de leur entreprise, face au contexte Covid 19, à noter pour ne citer que , Cosider , le groupe des sociétés Hasnaoui, le groupe Gica , Lafarge Holcim , Granitex, et du coté promoteurs Immobilier , Bessa, Alco, Gaia …

Le Portugal accueille 8 entreprise sous la bannière d’AEP

i participe depuis 10 ans au Batimatec , a certes connu un recul sur le nombre d'entreprises participantes qui s'est réduit à 8 exposants, mais , cela ne note pas d'un désintérêt du marché de la construction en Algérie, tenait à expliquer , Tiago Periera , directeur marketing du département international, de la Chambre de commerce et de l'industrie portugaise. Sur les 8 exposants à noter deux nouvelles sociétés Catari group et Quitérios qui ont marqué leur première participation au Batimatec, en vue de nouer des partenariats commerciaux ou autres , notamment, dans les secteurs de la construction pour la première et de l'énergie pour la seconde. Toutes deux ont exposé des d'équipements. Le pavillon Portugal qui participe depuis 10 ans au Batimatec , a certes connu un recul sur le nombre d'entreprises participantes qui s'est réduit à 8 exposants, mais , cela ne note pas d'un désintérêt du marché de la construction en Algérie, tenait à expliquer , Tiago Periera , directeur marketing du département international, de la Chambre de commerce et de l'industrie portugaise. Sur les 8 exposants à noter deux nouvelles sociétés Catari group et Quitérios qui ont marqué leur première participation au Batimatec, en vue de nouer des partenariats commerciaux ou autres , notamment, dans les secteurs de la construction pour la première et de l'énergie pour la seconde. Toutes deux ont exposé des d'équipements.

Parmi la plus ancienne Ilmar qui ne rate aucun salon, a cette année présenté les différentes nouveautés pour l’industrie du béton préfabriqué, à savoir , les vibrations harmoniques , une nouvelle presse de 3ème génération , des solutions pour augmenter la durabilité des planches de 50-70% et robotique et industrie 4.0. Au rappel , le pavillon Portugal a été inauguré par Luiz de Albuquerque Veloso Ambassadeur du Portugal à Alger.