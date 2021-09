Le SIFFP 2021 de retour du 27 au 30 octobre 2021

Le 3ème Salon international des façades , fenêtres et portes , le 3e SIFFP 2021 , e est de retour après un break un break en 2020 se déroulera du 27 au 30 Octobre 2021, au CIC d’Alger.

Il s’agit d’ une plateforme incontournable pour les fournisseurs de l’industrie des Façades, des Fenêtres et des Portes, les fabricants, les acheteurs et les décideurs . L’évènement se tiendra en presentielle et sera étendu sur 8000 m² où sont attendu plus de 100 exposants et marques et plus de 6000 visiteurs,selon son organisateur qui leprécise sur sa plate forme web, que le SIFFP 2021 comportera également +25 sessions éducatives (workshops et conférences). Parmi les produits à découvrir sur les stands , les systèmes de profilés « Ouvertures et Façades » ; Portes et fenêtres « PVC, Aluminium, Bois » ; Portes d’entrée, portes de garage et portails ; Vérandas et pergolas ; Stores et brises soleil, volets roulants et moustiquaires ; Façadiers, ferrures, verres ; Machines pour portes et fenêtres; Transport, manutention et stockage ; Automatisme, logiciels, matières premières.