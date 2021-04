Liebherr lance deux nouvelles pelles électriques pour application minière 

La nouvelle pelle sur chenilles électrique Liebherr R 976-E, ainsi que la R 980 SME-E, débarquent pour remplacer la l’ER 974 B pour les applications d’extraction de mines et de carrières. Les dernières pelles électriques développées et produites par Liebherr-France SAS à Colmar, en France, ce ne sont pas seulement des machines diesel converties , mais, il s’agit bien de pelles hydraulique, dont le système d’alimentation électrique ont été entièrement conçus et produits par Liebherr.

Le constructeur allemand, Liebherr affirme que ses pelles hydrauliques se distinguent sur le marché par leurs performances élevées et conforme à son engagement en faveur de l’écologie et du développement durable, garantissent ainsi zéro émission de gaz polluants. Le système électrique de la nouvelle pelle sur chenilles Liebherr R 976-E 400 kW est alimenté en 6000 V via une connexion par câble, avec l’entrée de câble au centre du train de roulement ou sur les côtés sur demande. Un enrouleur de câble moteur est également disponible en option – un collecteur de courant haute tension de 6000 V alimente la machine. Un transformateur d’armoire électrique (haute tension / basse tension) et une armoire basse tension pour la distribution électrique et le contrôle des réseaux 690V, 230V et 24V sont situés sur le chariot supérieur.