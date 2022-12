Un immense projet de « ville cinématographique » et d’attraction touristique au Nigeria a franchi une étape importante, suite à la signature d’un protocole d’accord (MoU) entre l’agence de marketing et de développement Del York International Group et le gouvernement de l’État de Lagosafit savoir le média Glad global spécialisé dans l’actualité du design.

Les deux partenaires ont signé ce qu’ils ont décrit comme un « accord monumental pour transformer le visage de l’industrie créative sur le continent africain ». L’accord verra le gouvernement de l’État soutenir officiellement les plans, qui décrivent la création d’une destination de premier plan pour la réalisation de films, la créativité et la narration ajoute la même source.

En 2021, Del York International a nommé le groupe de conception et de production d’expériences basé aux États-Unis, Storyland Studios, pour planifier et concevoir le campus de la ville du cinéma et de l’industrie du divertissement. Dans le cadre du protocole d’accord, le projet a été appelé « Kebulania » – un jeu sur le mot Alkebulan, l’ancien nom de l’Afrique, qui se traduit par « Mère de l’humanité » ou « Jardin d’Eden ». La construction devrait maintenant commencer au premier trimestre 2023.