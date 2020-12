Région : services en énergie électrique au niveau de la Wilaya de Mostaganem

lors de la tenue de la session plénière en date du jeudi 24 Décembre 2020, Abdelmadjid Attar,le Ministre de l’énergie, a répondu à deux questions orales soulevées par les sénateurs au Conseil de la Nation sur le mode de recrutement de Sonatrch dans les willaya du sud et la seconde aussi importante concernant la qualité des service énergie électrique au niveau Mostaganem, une Wilaya à vocation agricole.

selon ecommunique le mistrer a dresse dans son poijnt de situation la, wilaya de Mostaganem, qui est une ville à 120 km de côte dont le territoire est à prédominance agricole, été desservie par : Six (06) postes sources HTB/HTA Une Cabine Mobile HTB/HTA avec un réseau HTA De 2 505 km Dont 526 km de réseau souterrain et 1 979 km de réseau Aérien . dotée en 2008, par deux (02) postes sources seulement : (01) Poste 60/30/10 kV (01) une cabine mobile de 20 MVA pour la région de Dahra rural nord- ouest de Mostaganem. De 2008 à 2014 par 03 postes sources . de 2014 – 2016, par 03 postes sources et 02 Cabines Mobiles de 20 MVA et En 2016 – 2020 par 05 postes sources et 02 Cabines Mobiles de 20 MVA : En ce qui concerne l’alimentation des réseaux urbains de la ville de Mostaganem : Le réseau urbain HTA 10 kV est alimenté par 02 postes sources : Poste 60/30/10 kV de Mosta-ville, Postes 60/10 kV Mosta-port, le document souligne que la wilaya de Mostaganem, a un taux couverture en électricité de 96%, et en gaz 58%. Pour ce qui est du programme des zones d’ombre, 163 affaires ont été recensées en électricité et 20 affaires en gaz. Les actions entreprises pour l’amélioration de la qualité et de la continuité de service : Réalisation de 365 postes HTA/BT. Sur 13 postes : 07 réalisés 06 en cours de réalisation Sur les 68 km de réseau, 28 km ont été réalisés La réalisation du poste HTB/HTA 60/30 kV (2X40 MVA) : dans le cadre du plan de développement de la région sud et sud-ouest de la wilaya Entretien des réseaux et postes : Réalisation de 57 km de réseaux HT Remplacement de 13 équipements de Postes,

en conclusion , à la question Question relative à l’utilisation de l’Energie solaire , il est précisé qu aucune concession de distribution n’a inscrit aucune opération, les seules opérations réalisées relèvent de la wilaya, en l’occurrence, pour l’éclairage Public.